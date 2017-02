Cluberöffnung am Alter Markt

Ausgabe Februar 2017

Mitten in der Altstadt hat Gerrit Löwer mit seinen Mitgründern am 1. Februar den neuen Club Degree° eröffnet. Das Gründer-Trio hat es nach nur vier Wochen Umbauzeit geschafft, den alten Club Flora in ein neues und schickes Gewand zu tauchen. In dem 400 Personen fassenden Raum wird vor allem Electro-Musik gespielt. Außerdem gibt es eine Afterwork-Partyreihe, die besonders gut in die jecke Jahreszeit passt: Die Cluberöffnung und der Startschuss für die neue kölsche Afterwork-Partyreihe fiel dann auch am 1. Februar, 19 Uhr, mit der Band Hanak. Weiter geht es am 8. Februar mit dem kölschen Singer/Songwriter Björn Heuser und am 15. Februar mit den Senkrechtstartern Miljö. „Wir wollen Bands eine Bühne geben, die sie sonst so nicht bekommen. Wir sind kein Festzelt oder der Gürzenich. Das Degree° ist ein schicker Club, in dem unsere Gäste jeden Mittwoch kölsche Bands live spielen hören können. Danach wird zu kölscher Musik bis spät in die Nacht weiter gefeiert“, erklärt Löwer. Erreichen will der 24-jährige Clubbesitzer damit vor allem Studenten und die junge, feierfreudige Zielgruppe, die gerne in geschmackvoller Atmosphäre ihre Nächte verbringt. Der Eintritt beträgt 5 Euro. „Wir halten den Ticketpreis bewusst so niedrig“, so Löwer weiter: „damit es sich jeder leisten kann, unsere Bands live zu hören.“

Wir verlosen 1 x ein VIP-Paket (enthält: 5 Liter Gaffel-Kölsch, 10 Tickets und den Zutritt in einen abgesperrten Bereich mit Blick auf die Bühne) für den 15.2.

Degree°, Alter Markt 36-42, www.facebook.com/degreeclubkoeln