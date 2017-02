Ausgabe Februar 2017

30.3-10.5., Lichthof des Verwaltungs- und Finanzgerichts, Appellhofplatz, 50667 Köln, Eintritt frei, indubioproarte.koeln.

Es ist ein architektonisches Kleinod: der Lichthof des Verwaltungs- und Finanzgericht am Appellhofplatz Köln. Das unter Denkmalschutz stehende Gerichtsgebäude aus dem Jahr 1893 wird sich mit dem neuen Format der Benefiz-Kunstausstellung IN DUBIO PRO ARTE ̶ Im Zweifel für die Kunst! der Öffentlichkeit öffnen. Die Initiatoren, der Kölner Geschäftsmann Peter Möltgen und der Rechtsanwalt Dr. Peter Thümmel, haben das Benefiz-Projekt zusammen mit Kunst-Kultur-Justiz e.V. (KKJ) aus der Taufe gehoben. Zusammen mit dem Veranstalter Award Marketing aus Köln wird die Benefiz-Idee in die Realität umgesetzt. Für die erste Benefiz Kunstausstellung konnten die vier Künstler Ulrich Dohmen, Hannes Helmke, Peter Stock, Walter Raab sowie weitere Förderer und Sponsoren begeistert werden. Der Benefiz-Charakter liegt allen ehrenamtlich tätigen Beteiligten, Förderern und Sponsoren am Herzen. Von jedem verkauften Kunstobjekt spenden die vier Künstler 20 Prozent des Erlöses und stellen jeweils ein Kunstwerk für die Benefiz-Versteigerung bei der Finissage für den guten Zweck zur Verfügung. Die Benefiz-Erlöse kommen zwei Kölner Vereinen unter der Thematik „Kinder & Kunst“ zu Gute: Lobby für Mädchen e.V. und die Museumspädagogische Gesellschaft e.V.

