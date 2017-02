Ausgabe Februar 2017

18.2., 20:30h, Gaffel am Bock, Konrad-Adenauer-Platz 2, 51465 Bergisch Gladbach, Eintritt frei.

Das kölsche Duo Mätes & Bätes bringt handgemachte kölsche unplugged Musik ins Gaffel am Bock. Die beiden spielen Cover und auch einige eigene Songs, um so das Publikum ideal auf den Karneval einzustimmen. Basti (Bätes) hat eine klassische Klavierausbildung absolviert. Er ist am Piano und liefert die Backing-Vocals. Sein jüngerer Bruder Martin (Mätes) spielt Gitarre und übernimmt den Lead-Gesang. Die Geschwister kommen aus Lindenthal und verfügen über langjährige Bühnenerfahrung. Beide haben bereits viele Auftritte in verschiedensten Besetzungen mit Kölner Kollegen absolviert.

