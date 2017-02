Regiofinale des SchoolJam Schülerband-Festivals 2016/17

Ausgabe Februar 2017

15.2., ab 15:30h, Underground, Vogelsangerstr. 200 (Ehrenfeld), Eintritt frei, www.schooljam.de

Knapp 90 Bands aus über 1.000 Bewerbern haben den Sprung in die neun, bundesweit ausgetragenen Regionalausscheidungen geschafft. In hiesigen Gefilden findet am 15. Februar das fünfte Regiofinal im Kölner Underground statt. Zehn Bands, Duos und Solokünstlern aus über 1.000 Bewerbern kämpfen ab 18h um den Einzug ins Online-Voting: The Cube (Wuppertal), Mikroschrei (Köln), Monkeybreath (Jülich), Swaggx Schmitz (Köln), Green Snake Eyes (Köln), Penguin Noises (Köln), The cuckoo (Solingen), Los Explonados (Köln), PIK ASS (Bonn) und Jenny Bright (Köln). Ab 15.30 Uhr erwartet die Besucher zudem ein umfassendes Rahmenprogramm: Interessenten können sich informieren, Instrumente und Amps ausprobieren sowie hochwertige Preise gewinnen. Im anschließenden Regiofinal wählt eine hochkarätige Jury zwei Bewerber aus für das Online-Voting (u.a. Spiegel Online, VIVA) aus, in dem die Fans abstimmen, wer bei der Frankfurter Musikmesse antreten darf, wo der SchoolJam-Sieger 2016/17 ermittelt wird – und damit die beste Schülerband Deutschlands. Auf den Sieger warten dann die ganz großen Auftritte – Shows beim „Hurricane“- und „Southside“-Festival sowie ein Auftritt bei der Musikmesse in Shanghai.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!