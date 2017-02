Ausgabe Februar 2017

Was klingt wie ein Videospiel, ist der neue Trend der Freizeitunterhaltung. Escape Games nehmen Elemente von Videospielen, Geocaching, Schnitzeljagd und Kinofilmen und erschaffen daraus ganz reale Abenteuerwelten. Das Konzept ist meist einfach: 4-8 Leute werden in einen Raum gesperrt und müssen rätseln, Codes knacken und clever kombinieren, um vor Ablauf der Zeit wieder zu entkommen. Das Konzept funktioniert: Innerhalb von Minuten ist der Alltag weit weg und alle Sinne werden gefordert. Das trifft ein Bedürfnis unserer Zeit. Neben Facebook und Konsum wollen Menschen etwas miteinander unternehmen. Aufregend darf es sein, aktiv und dynamisch. Nachdem Kino und Kochkurs ausprobiert wurden, Lasertag und Dunkelbar abgehakt sind, locken jetzt Escape-Räume. Ein Abenteuer kostet pro Person im Schnitt 25 €. Dafür bekommt man ein Erlebnis, das nachhallt. Denn jeder Team X- Besucher sucht sich selber aus, ob er einen tödlichen Virus vor dem Ausbruch bewahren, die Geheimnisse einer magischen Bibliothek enthüllen oder ein Opfer aus den Klauen einer Serienkillerin entreißen will.

Wir verlosen 3 x 1 Gutschein für ein beliebiges Team X Abenteuer im Wert von 25 €.

Team X, Ubierring 43 (Südstadt), Ö: Mo-So 10-21:30h, mit Termin. www.teamxagentur.de

