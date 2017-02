Ausgabe Februar 2017

3.3., 20h, Theater am Tanzbrunnen, Eintritt ab 45,25€, Tickets unter www.koelnticket.de

Feurige Tanz- und Show-Einlagen, mitreißende Live-Musik und lateinamerikanische Emotion: VIDA! ARGENTINO. In der modernen Inszenierung verschmilzt die traditionelle und reiche Tanzkultur Argentiniens mit all den archaischen bis zeitgenössischen Musikstilen, die dieses Land so sehr prägen. Eines der Leitmotive dieser abendfüllenden Darbietung ist unter anderem die Faszination Tango in seiner puren Form. Jener Tanz gewordene Ausdruck Argentiniens deckt jedoch nur eine der vielen Facetten der Show ab, deren Reiz durch den fließenden Rollentausch der Tänzer, Musiker und Sänger der Company El Sonido de mi Tierra intensiviert wird. In virtuosem Wechsel fügen sich Musik- und Tanzeinlagen zu einem Festival der Sinne zusammen. VIDA! ARGENTINO nimmt die verschiedenen regionalen Besonderheiten des Landes auf, um sie dem Publikum in Musik, Tanz und Poesie nahe zu bringen. Gemeinsam mit ihrem Ensemble begibt sich das mehrfach international ausgezeichnete Tanzpaar Nicole Nau und Luis Pereyra auf eine beeindruckende Reise durch die Geschichte und Kultur Argentiniens und gewährt den Zuschauern einen faszinierenden, intimen Einblick in die Seele des zweitgrößten südamerikanischen Landes.

