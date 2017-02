Ausgabe Februar 2017

24.3., 20h, bistro verde, Eintritt 15€

So wie das Leben spielt, haben Madame Pomskys Stories einen schönen Anfang, mittendrin mindestens eine Katastrophe und ein Ende, in dem alles noch viel schlimmer kommt. Die Lieder von Bernd Delbrügge und Albrecht Koch sind literarische Mosaike und Kurzgeschichten über das Leben. Lakonisch, skurril, bizarr und einzigartig. Wenn man Musik malen könnte, ihre Songs wären so schwarz wie die Lunge von Serge Gainsbourg. Deshalb nennt das madame Pomski Orchester sie auch Chansons noir. Albrecht Koch und Herr Delbrügge vereinen die Klänge von E-Gitarren, Baritonsaxophon, Akkordeon, Mandoline, Tasten, Beatbox und Gesang. Ihre Musik oszilliert zwischen der Ironie des Kabaretts und der Dunkelheit des „film noir“. Dabei schreckt das Orchester weder vor Bossa Nova, noch vor Punk und Polka zurück. Wenn es sein muss, spielt es auch mal Bunga Bunga.

