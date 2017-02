Ausgabe Februar 2017

Cassy Carrington & ihr Herr Cosler, 9.3., 20:30h, Atelier Theater, Roonstraße 78 (Innenstadt), 18/13€, www.alleliebencassy.de

Nach bisher mehreren erfolgreichen Ausgaben geht das Programm „Zimmer-Service“ von Travestie-Ikone Cassy Carrington und ihrem Sidekick am Piano Herrn Cosler in die nächste Runde. Das Duo lädt erneut in die Suite 107 im Atelier Theater ein. Hier wird die Bühne zur mondänen Luxus-Suite, in der beide neben lebendigen und authentischen Pop-Chansons einen unvergesslichen Abend mit spaßigen Interaktionen, intimen Geständnissen und dem besten Zimmer-Service der Stadt präsentiert. Kürzlich erhielten sie beim Kieler Trans*Filmfestival 2016 die Awards für das beste Musikvideo („Leben spüren“) und die beste Live Performance („Eines Tages“), zudem wurden sie für den Förderpreis der Liederbestenliste nominiert.

