Die Pänz tanzen wieder

Ausgabe Februar 2017

Beim 13. Pänz-Pokal im Kölner Einkaufsbahnhof präsentieren vom 13. bis 20.2. 25 Tanzgruppen ihre karnevalistischen Choreografien

Der 13. Pänz-Pokal bietet Kinder- und Jugendtanzgruppen aus Köln und Umgebung eine Bühne und begeistert gleichzeitig die Besucher des Kölner Hauptbahnhofs. Eine Woche lang zeigen insgesamt 25 Gruppen, darunter der Jugendtanzkorps Rheinsternchen, die Tanzgruppe der KG Urbacher Räuber e.V., die Kinderprinzengarde Porz e.V. mit dem Kinderdreigestirn Porz, die Horremer Tanzsternchen, die Cheerleader des 1. FC Köln e. V., u.A., in der Markthalle ihre karnevalistischen Choreografien und verbreiten dabei in erster Linie eine Menge Spaß und Karnevalsstimmung. Der Pänz-Pokal ist längst eine feste Tradition im kölschen Fastelovend-Kalender. Mit 740 Kindern ist die Teilnehmerzahl in diesem Jahr so hoch wie nie. „Wir sind stolz darauf, dass der Pänz-Pokal von Jahr zu Jahr wächst und sich zu einem karnevalistischen Highlight für die teilnehmenden Kinder und Jugendlichen sowie für den Kölner Einkaufsbahnhof entwickelt hat“, sagt Petra Hittaler, Werbereferentin des Einkaufsbahnhofs Köln. Der Pänz-Pokal steht ganz unter dem Motto: Dabei sein ist alles. Deshalb erhält jede Gruppe einen eigenen Pokal und alle jungen Tänzerinnen und Tänzer werden mit einem eigens für die Veranstaltung gestalteten Karnevalsorden ausgezeichnet. Am letzten Tag des Pänz-Pokals kommen noch einmal alle teilnehmenden Gruppen zu einem großen Gruppenfoto auf der Domtreppe zusammen.

