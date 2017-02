Ausgabe Februar 2017

Fr 17.2., 21h, King Georg

Das Trio Die Fichten – bestehend aus dem Saxofonisten Leonhard Huhn, dem Bassisten Stephan Schönegg und Drummer Dominik Mahnig – spielt sogenannte „Treppenhausspiele“. Das sind Kompositionen, die als Intervallskulpturen angelegt sind – assoziativ und intuitiv gefügte „Klang-Gedichte“ im agilen Improvisations-Gewand.

Der Berliner Saxofonist Leonhard Huhn hat in Köln bei Wolfgang Engstfeld und Frank Gratkowski studiert. Seine Konzerttätigkeit dehnt sich auf Bereiche des Jazz, der Neuen Musik, Elektronischen Musik und Tanzimprovisation aus. Er ist Stipendiat der Yehudi Menuhin Stiftung.

Leonhard Huhn ist in in Heppenheim geboren und in Konstanz aufgewachsen. Er studierte klassischen Kontrabass und Jazzkontrabass in Berlin und Köln, lebt und arbeitet in Köln.

Dominik Mahnig, mehrfacher Preisträger und Gewinner des Schweizerischen Drummer- und Percussionisten Wettbewerbs, ist im schweizerischen Willisau geboren. Nach der Matura absolvierte er ein Bachelorstudium an der Hochschule Luzern: Seine Lehrer waren Gerry Hemingway, Norbert Pfammatter und Marc Halbheer. Für sein Masterstudium zog er nach Köln.