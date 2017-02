Ausgabe Februar 2017

10.2., 22.30h, Klub Domhof, AK: 10€



„Klub Karacho“ ist die neue sportliche Party für alle ab 25 Jahren – hier spielen die coolsten Tracks und die charmantesten Partytiger in einem Team. Die DJs Tricky Martin und Pelevision kredenzen einen Mix aus allem, was Spaß macht, geil und tanzbar ist. Der Schwerpunkt liegt auf Chartbreakern, gerne auch als Remix oder Mashup serviert – Hauptsache die Tanzbeine fühlen sich dadurch frisch und locker an. Natürlich dürfen auch Klassiker aus den 1990ern und 2000ern nicht fehlen sowie elektronische Sounds, Indie-Remixe und funkige und groovige HipHop-Beats. Die „Klub Karacho“-Party ist also ideal für Freundeskreise, die sich musikalisch ansonsten nie ganz einig werden und sich auf Erstsemester-Partys nicht mehr so heimisch fühlen.

