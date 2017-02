Solar: Jeck II Jeck 2017

Ausgabe Februar 2017

23.2., 12-8h, Club Bahnhof Ehrenfeld/YUCA, Facebook-VA

Die diesjährige Karnevalsparty der “Solar”-Jungs sollte kaum einen Fan der gepflegten Techno- und House-Unterhaltung kalt lassen, denn was bei diesem 20-Stunden-Rave geboten wird, kann sich wirklich sehen und vor allem hören lassen. Auf den drei Floors des CBEs und YUCA Clubs werden neben vielen Residents und Freunden der bekannten Kölner Partyreihe wie Chris di Perri, Florian Frings, Mario da Ragnio, Anker oder Denny S auch zwei echte Größen des Genres am Start sein. Zum einen ist dies Anja Schneider, die seit fast 20 Jahren im Geschäft ist und 2005 das überaus erfolgreiche Label mobilee Records ins Leben gerufen hat. Zum anderen kommt Tobi Neumann an Weiberfastnacht in die Stadt. Er ist ohne Zweifel als deutsche Techno-Legende zu bezeichnen. Der mittlerweile 51-Jährige ist schon seit den 1990er Jahren mit dabei und hat noch lange nicht genug vom Plattendrehen und Produzieren.

