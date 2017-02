Ausgabe Februar 2017

11.2.+12.2., 12-22h+11-19h, Heliosgelände – Helios 37, Eintritt 2€, Weitere Infos unter www.street-food-festival.de

Das Street Food Festival auf dem Heliosgelände wird ein Gaumenschmaus für Groß und Klein, Alt und Jung. Hier backen, kochen, braten und frittieren professionelle Food-Truck-Betreiber und erfolgreiche Küchenchefs ihre Köstlichkeiten aus Wok, Pfanne oder Backofen. Passionierte Hobbyköche brutzeln ihre Leib- und Magenspeisen mit Gewürzen vom Orient bis zum Okzident. Die Besucher begeben sich auf eine kulinarische Weltreise durch die USA, Afrika, Asien und zurück nach Europa. Auf dem Street Food Festival kann sich jeder der Lust hat, mithilfe des reichhaltigen und vor allem abwechslungsreichen Speiseangebots glücklich schlemmen. Denn eins steht fest: Die Zeiten von einfallslosem Fast-Food sind vorbei. Eine neue Essens-Ära hat Currywurst, Reibekuchen und Fritten mit Majo abgelöst. Street Food bedeutet: Lecker statt fade, handgefertigt anstelle von industriell vorfrittiert. Das von uns präsentierte Street-Food ist selbstgebacken, frisch zubereitet, abwechslungsreich und vor allem international. Wie das schmeckt, welch große Vielfalt es gibt – all dies könnt Ihr auf dem Street Food Festival probieren. Das Street Food Festival auf dem Heliosgelände findet in lockerer Atmosphäre statt und es wird all das präsentiert, was in San Francisco, New-York, Paris oder London längst zum kulinarischen Alltag gehört: Leckeres von der Hand in den Mund.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!