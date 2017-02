Ausgabe Februar 2017

„Alles kann – Kölsch muss“: Lokalmatadoren Kasalla treffen auf Weltstars OneRepublic

Die Telekom und das Festkomitee Kölner Karneval machen den Kölner Rosenmontag am 27.2. zum virtuellen Erlebnis. Dazu präsentiert das Bonner Kommunikationsunternehmen am Rosenmontag gleich zwei sogenannte Street Gigs. Bevor OneRepublic den Kölner Karneval virtuell aufmischen, heizen Kasalla auf einem fahrenden Musikwagen dem Publikum des Rosenmontagszuges ein. „Für uns als echte Kölner geht damit ein Lebenstraum in Erfüllung. Es ist klasse, dass wir auf die Art und Weise Teil des Rosenmontagszuges werden und ein Stück ‚kölsches Lebensgefühl‘ in die Welt transportieren können“, erklärt Frontmann Bastian Campmann. Im Netz und über die sozialen Netzwerke werden Eindrücke von ihrem Auftritt im Zug weit über die Grenzen Kölns hinaus geteilt. Die mehrfach platinausgezeichnete Band OneRepublic wird auf dem Wagen von Kasalla gastieren und im Anschluss an den Zug, abends ein Konzert im Kölner Karnevalsmuseum geben. Dieses wird als 360 Grad-HD-Livestream auf live.telekom-streetgigs.de übertragen. „Wir haben eine besondere Verbindung zu Deutschland und der Karneval ist so ein großartiges, stimmungsvolles und friedliches Ereignis. Wir sind sehr stolz, in diesem Jahr mit dem Livestream ein Teil davon zu sein“. Für das Festkomitee Kölner Karneval ist die Kooperation richtungsweisend. „Der Karneval verbindet alle Menschen, ob groß oder klein, arm oder reich und ganz egal, wo sie zuhause sind“, erklärt Markus Ritterbach, Präsident des Festkomitees Kölner Karneval. „Durch unsere Partnerschaft mit der Telekom haben wir die Möglichkeit, dank innovativer Technologie, die besondere Fröhlichkeit und Leichtigkeit des Kulturerbes Kölner Karneval digital auf neuen Wegen zu transportieren. Das wird – auch aufgrund des Einsatzes der 360 Grad-Technik – für alle Beteiligten ein unvergessliches Erlebnis.“

Tickets für den Telekom Street Gig mit OneRepublic am Abend des 27. Februar 2017 im Kölner Karnevalsmuseum können nicht gekauft, sondern nur gewonnen werden. Zum Beispiel auf www.telekom-streetgigs.de.

