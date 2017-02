In unsern Veedeln – Straßenfeste 2017

Ausgabe Februar 2017

Auch in diesem Jahr lockt so manches Straßenfest neugierige Besucher in die verschiedensten Veedel der Stadt

Auch wenn an Aschermittwoch das karnevalistische Treiben in der Stadt erst einmal vorüber ist, gibt es darüber hinaus noch genug Gründe, sich unter die Menschenmengen auf den Straßen Kölns zu mischen. Denn auch in diesem Jahr haben Kölns Veedel das ein oder andere Straßenfest in petto und bieten ihren Besuchern neben den an den Ständen feilgebotenen Waren ebenfalls diverse Liveacts. Zweifellos stehen mit dem Dürener Straßenfest, dem “Längsten Desch vun Kölle” auf der Severinstraße und dem Ehrenfelder Straßenfest auf der Venloer Straße sowie dem CSD die größten und besucherreichsten Straßenfeste auf dem Programm. Es lohnt sich dennoch auch einmal das Angebot abseits der etablierten Schwergewichte im Auge zu behalten.

So dürfen sich Kölner Winzer und die die es noch werden wollen auf die Kölner Weinwoche am Heumarkt freuen. Vom 17. bis zum 28.5. laden hier 26 Familienweingüter ihre Gäste zum Probieren ihrer Weine aus den verschiedensten Deutschen Anbaugebieten ein. Da die Betriebsleiter der jeweiligen Weingüter selbst vor Ort sind, erhalten die Besucher die Gelegenheit, direkt mit den Erzeugern ein Gläschen zu trinken, zu fachsimpeln und die ganze Bandbreite des Deutschen Weins zu entdecken. Wer mit Wein nicht ganz so viel anfangen kann, dem sei die Kölner Bierbörse vom 9. bis 11.6. empfohlen. An diesem Wochenende zieht es insgesamt 35 Brauereien aus dem In- und Ausland an den Rhein. Zwischen der Hohenzollernbrücke und der Bastei werden an zahlreichen Ständen sowohl einheimische als auch exotische Biersorten zur Verkostung angeboten. Ob man sein neugefundenes Lieblingsbier dann in einem der dort errichteten Biergärten genießt, oder es sich in einer Flasche mit nach Hause nimmt, bleibt dabei jedem selbst überlassen. Gleich eine Woche später wartet quasi nebenan das Mittsommerfest mit einem Kunsthandwerkmarkt, Puppentheater und Kinderkarussel neben dem Schokoladenmuseum auf. Das Fest zur Sommersonnenwende und zur kürzesten Nacht des Jahres ist in Skandinavien längst Tradition und soll nun auch in der rheinischen Metropole Einzug halten. Vom 15. bis zum 18. Juni sind alle Interessierten dazu angehalten, den Mittsommerbaum mitzuschmücken, die Stände der Kunsthandwerker zu bestaunen und das kulinarische Angebot zu genießen. Im Angebotsreichen Juni kommt aber auch die “Schäl Sick” nicht zu kurz. Hier werden sich auch in diesem Jahr wieder zahlreiche Gäste auf der Keupstraße in Mülheim tummeln um das Angebot auf dem Kunst- und Kulturfest BIRLIKTE wahrzunehmen. Unter dem Motto “Zusammenleben” setzen sich verschiedenste Künstler auf insgesamt 30 Bühnen gegen Rassismus, Fremdenfeindlichkeit und für ein friedliches Miteinander ein. Den Abschluss der Kölner Straßenfeste bildet vom 28.10. bis 6.11. wieder das Herbstvolksfest mit großer Kirmes im ebenfalls linksrheinischen Deutz.

