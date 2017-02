Schlechtes Wetter, trotzdem aktiv!

Ausgabe Februar 2017

Indoor-Aktivitäten in Köln

Der Frühling lässt hoffentlich nicht mehr allzu lange auf sich warten. Nass-kaltes Wetter verleitet ja schon mal gerne dazu, sich einen gemütlichen Abend auf der Couch zu machen. Wer trotzdem nicht auf Aktivitäten verzichten möchte, findet in Köln einiges an Möglichkeiten für Indoor-Aktivitäten. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Party Minigolf in den „Glowing Rooms“ oder einer Runde „Laser-Tag“. Die Kollegen von ksta.de haben einige Adressen für euch zusammengestellt.

Hier lest ihr mehr!

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!