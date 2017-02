Ausgabe Februar 2017

17.3., 20h, Jazzkeller Hürth, Hermülheimer Str. 12-14, 50354 Hürth, Eintritt 10€

Das israelische Klaviertrio Shalosh (Hebräisch = drei) eroberte 2014 mit seinem Debütalbum The Bell Garden die Herzen der Kritiker und begeistert mit seinen Konzerten ein internationales Publikum. Drei Jahre später stellt das Trio nun im Rahmen seiner Release-Tour durch Europa sein neuestes Album Rules of Opression vor. Ein halbes Jahr feilten die studierten Jazz-Musiker an der Aufnahme ihrer zweiten CD, die sensible, kammermusikalische Passagen auf hymnische Pop-Momente und grandiose Orchesterarrangements treffen lässt. Shalosh geben auch während ihrer Konzerte stets alles, körperlich und emotional. Zu ihren ekstatischen Coverversionen und starken Eigenkompositionen lassen sie sich von der Poesie Federico García Lorcas, Lana del Reys „Video Games“ oder dem Achtziger-Hit „Don’t you want me“ von Human League inspirieren. Mit ihrer unbändigen Energie und furiosen Ausbrüchen stellen die Musiker von Shalosh die heute im Jazz herrschende Ernsthaftigkeit in Frage. Und wie der Titelsong beweist, setzen sie sich auch mit aktuellen Themen wie den allgegenwärtigen Unterdrückungstendenzen der heutigen Zeit auseinander.

