Sonntagsshopping in Köln

Ausgabe Februar 2017

Die diesjährigen verkaufsoffenen Sonntage in Köln

Die verkaufsoffenen Sonntage bieten vielen Menschen, die unter der Woche wenig Gelegenheit zum Shoppen haben, hin und wieder einen zusätzlichen Wochenendtag um Besorgungen zu erledigen. Da das Land Nordrhein-Westfalen die Anzahl der verkaufsoffenen Sonntage auf elf pro Gemeinde begrenzt hat, geben wir hier einen Überblick über die Termine, an denen am Wochenende ausgedehnter als üblich in Köln geshoppt werden kann. Mit Ausnahme des Junis und des Dezembers, in dem es zwei verkaufsoffene Sonntage geben wird, bieten andere Monate nur an einem Sonntag die Möglichkeit zum Bummeln. Von besonderem Interesse dürften die verkaufsoffenen Sonntage in der Kölner Innenstadt sein. Am 2.4., 5.11., 3.12. und 17.12. laden die Einzelhändler von 13-18 Uhr in ihre Geschäfte. Diese Öffnungszeiten gelten für alle verkaufsoffenen Sonntage in Köln. So auch der am 28.5. in Nippes, der 11.6. in Porz-Mitte, der 6.8. in Deutz oder der 17.9. in Rodenkirchen.

Eine komplette Liste findet ihr bei den Kollegen von ksta.de!

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!