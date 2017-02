Ausgabe Februar 2017

Anzeige:

Elīna Garanča wurde im lettischen Riga als Tochter einer Musikerfamilie geboren. Sie studierte bei ihrer Mutter an der lettischen Musikakademie und gewann 1999 den „Mirjam Helin – Gesangswettbewerb“. Im Jahr 2001 kam sie ins Finale des renommierten „BBC Cardiff Singer of the World Competition“.

Frau Garanča ist Exklusivkünstlerin der Deutsche Grammophon Gesellschaft und hat bereits 3 ECHO Klassik – Auszeichnungen gewonnen: “Sängerin des Jahres” im Jahr 2007, “Vokalkünstlerin des Jahres” 2010 und für ihre Aufnahme “Romantique” einen ECHO – Preis für die beste “Solo – Aufnahme des Jahres”. Ihre CD “Meditation” wurde von der internationalen Kritik gefeiert.

Ihr Ruhm gründet sich neben zahlreichen anderen Partien auf die Darstellung der Hauptrolle in George Bizets Carmen, die sie sowohl am Royal Opera House am Covent Garden in London als auch an der Metropolitan Opera in New York sang. Die New York Times bezeichnete sie als “beste Carmen seit 25 Jahren”.

Elīna Garanča ist ständiger Gast an der Metropolitan Opera, dem Royal Opera House in London, den Salzburger Festspielen, am Festspielhaus Baden- Baden, der Bayerischen Staatsoper in München und der Deutschen Oper in Berlin und gastiert bis zum heutigen Tag in zahlreichen Konzerten, Festivals und Solo – Recitals auf der ganzen Welt.

Auf ihrem neuen Album “REVIVE“, welches Elīna Garanča im vergangenen Sommer mit dem Orquestra de la Communidad Valenciana unter Roberto Abbado für die Deutsche Grammophon / Universal Music aufgenommen hat, widmet sich die Künstlerin starken Frauenpersönlichkeiten in tragischen Rollen aus der Stilrichtung des italienischen und französischen Verismo. Dies bedeutete für Elīna einen Vorstoß auf ein neues Terrain voller Herausforderungen – das dramatische Rollenfach. Dabei hat es sich die Künstlerin von Weltrang keineswegs leicht gemacht – die Auswahl einer Repertoireliste für das neue Program ist das Ergebnis eines langwierigen Prozesses intensiver Auseinandersetzung mit mannigfaltigen Rollen, die Elīna Garanča allesamt am Herzen liegen.

Elīna Garanča hat für ihr aktuelles Album “Revive” unter anderem die hochemotionale Arie der Dalila “Samson, recherchant ma présence…Amour, viens aider ma faiblesse” ausgewählt, um alle Facetten ihres stimmlichen Könnens zu präsentieren. Die Aufnahmen vereinen Arien aus Opern von Giuseppe Verdi, Ruggero Leoncavallo, Hector Berlioz, Jules Massenet und Camille Saint-Saëns. Mit “Voi lo sapete, o mamma” schlüpft Elīna Garanča in die Rolle von Pietro Mascagnis Santuzza, mit “Nel giardin del bello” kann man sie erstmals als Verdis Prinzessin Eboli erleben.

„Was ich aufnehme“, sagt Elīna Garanča, „ist immer auch Spiegel meiner eigenen emotionalen und psychischen Situation.“ Eine zutiefst private Angelegenheit. So ist es auch bei ihrem neuen Album mit Werken von Massenet, Verdi, Berlioz, Saint – Saens, Cilea u.a. „Mein Leben“, sagt sie, „ist so glücklich, dass ich eine unendliche Dankbarkeit empfinde: für meine Kollegen, meine Familie, meine Stimme – und all die großartigen Komponisten.“

Elīna Garanča, 21.2, 20h, Kölner Philharmonie, www.berinart.de

Internationale Pressestimmen:

„Elīna Garanca singt mit einer reichhaltigen Klangfüllle, einem untrüglichen Gefühl für Nuancen und Zwischentönen einer jeden Phrase und einer verführerischen Sensibilität. Die Klarheit ihres Gesanges lässt ihre Carmen schlau und gerissen erscheinen“ – THE NEW YORK TIMES

„Garanča lässt ihre Vorgängerinnen in dieser Rolle mit einem Augenblick in Vergessenheit geraten. Sie ist nur einfach da — und die Rolle passt ihr wie massgeschneidert. Wahrscheinlich die beste Interpretin dieser Partie seit der legendären Agnes Baltsa“ – DIE WELT

„Sie dominiert jede Szene.… Hier ist eine Carmen, deren Fähigkeit, starke Männer um ihren Finger zu wickeln und zum Narren zu machen völlig glaubhaft wirkt. Und sie verfügt über eine reiche, vor Spannung vibrierende Stimme von den höchsten bis zu den tiefsten Lagen, und ist in der Lage, verächtliche Attacken mit flammender Wucht herauszuschleudern“ – THE LONDON TIMES

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!