Blick in die Sammlung: Bernd & Hilla Becher – Fachwerkhäuser des Siegener Industriegebietes

Ausgabe März 2017

Photographische Sammlung/SK Stiftung Kultur, Im Mediapark 7, bis 19.3.

Die Photographien der Fachwerkhäuser des Siegener Industriegebietes, einer der ältesten Erzbergbauregionen, stehen am Beginn des künstlerischen Werks von Bernd und Hilla Becher (1958–1974). Dort hatte sich jene typische Form des Ständerfachwerks seit Ende des 19. Jahrhunderts entwickelt. Schmucklos und aus vorgefertigten Elementen zusammengesetzt, handelt es sich dabei um eine ökonomisch rationalisierte Bauweise. Für die Bechers spiegelte sich in dieser Form das industrielle Gestaltungsprinzip von form follows function in individueller Weise. Das Künstlerpaar extrahierte daraus eine neue visuelle Ästhetik und Grammatik.

