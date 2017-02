Ausgabe März 2017

USA 2016; R: Barry Jenkins; D: Janelle Monáe, Naomie Harris; Start: 9.3., Cinenova, OFF-Broadway

Drama Der neunjährige, „Little“ genannte Chiron reagiert auf die fatale Cracksucht seiner Mutter mit einem inneren Rückzug. Ausgerechnet Juan, der Drogenhändler seiner Mutter, und dessen Freundin Tessa geben ihm den nötigen familiären Rückhalt, um sich zu öffnen. Jahre später hat Chiron wieder zu kämpfen, diesmal mit seinem Coming- out an einer Highschool in Miami, und diesmal wird sein erster Freund Kevin zum Fels in der Brandung. Wieder ein paar Jahre später scheint Chiron keine Hilfe mehr zu brauchen. Er nennt sich nun Black und ist ein furchteinflößender Gangster geworden. Doch als er Kevin in Miami besucht, zeigt sich, dass Chiron immer noch auf der Suche nach sich selbst ist. Der mit unbekannten Schauspielern und kleinem Geld gedrehte Film begeistert mit stilistischer Bravour und einem scharfen Blick für emotionale Wahrheiten. -nr

