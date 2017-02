Ausgabe März 2017

Chile, F u.a. 2016; R: Pablo Larraín; D: Luis Gnecco, Gael García Bernal; Start: 23.2., Filmpalette

Drama Der Chilene Pablo Neruda ist zwar 1948 als Dichter in seinem Land schon eine Berühmtheit, doch als er sich in seiner Funktion als kommunistischer Senator mit dem Präsidenten Videla anlegt, bekommt er dessen ganze Macht zu spüren. Neruda wird seines Amtes enthoben und kann sich nur durch Flucht der Verhaftung entziehen. Allerdings bleibt ihm der ehrgeizige Polizist Peluchonneau hartnäckig auf den Fersen. Eine Jagd beginnt, bei der Neruda trotz aller Gefahr daran Gefallen findet, seinen Häscher vor aller Welt zum Narren zu halten. Larraín („Jackie“) inszeniert bewusst künstlich und nähert sich so in dem ungewöhnlichen Biopic der Figur des Dichters Pablo Neruda an, indem er dessen poetische Kraft in einem kühnen Film würdigt, sich aber klaren biografischen Fakten verweigert. -nr

