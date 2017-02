Ausgabe März 2017

Anzeige: In der Unesco-Welterbestätte Schloss Augustusburg

Die Brühler Schlosskonzerte zählen zu den schönen sommerlichen Traditionen, die beflügeln und Jahr aufs Jahr beweisen, dass klassische Musik an historischen Aufführungsorten noch einmal besser zur Geltung kommt! Internationale Größen der Solisten- und Ensembleszene geben sich im Rahmen der Schlosskonzerte in dem von Balthasar Neumann gestalteten Prunktreppenhaus des Schlosses ein Stelldichein.

Brühler Schlosskonzerte « Zurück 1 | 8 Weiter » Couchanne Siranossian, Foto: © Christian Palm Dorothee Oberlinger, Foto: © Johannes Ritter Lena Neudauer, Foto: © Marco Borggreve Alliage Quintett, Foto: © Ira Weinrauch Sophie Harmsen, Foto: © Tatjana Dachsel Kristian Bezuidenhout, Foto: © Marco Borggreve Signum Saxophone Quartett, Foto: © Nadine Targiel Andreas Spering, Foto: © Ralf Bauer

Das Eröffnungswochenende am 13./14. Mai bestreiten die bezaubernde Violonistin Chouchane Siranossian und die Capella Augustiensis unter der Leitung von Andreas Spering mit Werken von Wolfgang Amadeus Mozart. Weitere Programmpunkte sind Vivaldi meets Telemann (27./28.5.), Barock and Beyond (9.6.), Barokoko – vom Barock zur Klassik (10./11.6.), Orient und Okzident (24./25.6.), Fantasia (8./9.7.), Neue Wege, alte Bekannte (18.8.) und „Bezuidenhout zum zweiten“ (20.8.). Der Höhepunkt der Brühler Schlosskonzerte wird auch in diesem Jahr auf dem internationalen Haydn-Festival vom 18. bis 27. August liegen. Den fulminanten Abschluss des beliebten Festivals bilden am letzten August-Wochenende (26./27.08.) erneut die Feuerwerkskonzerte zur live gespielten Musik, die das imposante Rokoko- Schloss und den Schlosspark in gebührendem Glanz erscheinen lassen.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!