Helden und Hymnen

Ausgabe März 2017

Pretty Vacant, 4.3., 22h, The Tube, Düsseldorf, www.the-tube-club.com

Totgesagte leben länger, heißt es ja immer. Im Falle von Britpop und Indie ist das so wahr wie sonst selten. Wie oft wurde schon orakelt, jetzt sei es aber wirklich vorbei mit dem Hype, und siehe da – Oasis dröhnt aus den Boxen, Bloc Party läuft im Auto rauf und runter. Das Pretty Vacant, einst Alternative-Tempel in der Altstadt, kehrt nun mit einer Partyreihe in alte Gefilde zurück. Im Tube werden ab jetzt einmal im Monat die alten Helden wiederbelebt. Live 4 Ever haben die Macher das ganze getauft, und für Düsseldorfs ja doch etwas angeschlagene Undergroundszene wäre genau das wünschenswert. Radiohead, Blur und Tomte – the Hype ain’t over yet!

Ein Beitrag von coolibri Düsseldorf.

