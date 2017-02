Take me to Church

Ausgabe März 2017

Off Church, 17.3., 20h, Christuskirche, Düsseldorf, www.christuskirche-duesseldorf.de

Lars Schütts Christuskirche ist bekanntermaßen offen für Kultur: Seit April des vergangenen Jahres lädt Autor und Moderator Christian „Trosi“ Trosdorff deshalb regelmäßig in die Kruppstraße 11 ein. „Off Church“ bringt monatlich nicht nur „Lesung, Musik, Kunst und Bier“ an die Kanzel, sondern auch eine illustre Runde von Gästen. Am 17.3. reist Sina Klein eigens für die Veranstaltung aus Wien an. Damit findet sich, so der Gastgeber, die „beste Lyrikerin Düsseldorfs“ ein. Außerdem liest Kunstmaler Benjamin Schmälzlein, der in seine Werke stets „einen Hauch von Kontur“ einarbeitet. Noch mehr Kunst kommt von Marc Potocnik. Der Videomacher zeigt seinen Animationsfilm „Schafe und Hunde“ erstmals seit 1990. -NaB

Ein Beitrag von coolibri Düsseldorf.

