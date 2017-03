KUNST.HAND.WERK. 2017: Neuer Unikat-Markt für Kunst, Handwerk und Design

Ausgabe März 2017

Anzeige: Handgemachte Dinge, die das Leben schön machen, präsentieren zweiunddreißig Aussteller aus angewandter Kunst und Design am 18. und 19. März 2017 in der Rufffactory in Köln-Ehrenfeld.

KUNST.HAND.WERK. nennt die Kölner Arbeitsgemeinschaft AKK ihren neuen Unikatmarkt für Menschen, die Produkte von hoher Qualität, Funktionalität und Ästhetik schätzen. Das Angebot im historischen Industrieambiente der alten Ehrenfelder Aufzugfabrik Hopmann ist vielfältig: exklusiver Schmuck und Gerät aus edlem Metall, Unikatmöbel aus seltenen Hölzern, Gebrauchskeramik für Haus und Garten, Objekte aus Keramik, Stein und Stahl, Glasdesign für Gourmets sowie Mode und Accessoires. So präsentiert der preisgekrönte Hamburger Weber Andreas Möller seine weichen, fast plastisch wirkenden Schals und Tücher. Klare Linien und anschmiegsame Stoffe, zumeist aus Biobaumwolle, zeichnen die urbane Mode des Kölner Labels Thanh Thuy aus.

In Gesprächen mit den Produzenten können sich Interessenten die aufwendigen manuellen Herstellungsprozesse erklären lassen, die selbst höchsten Ansprüchen gerecht werden. So sind die Arbeiten des Gastausstellers Michael Schwarzmüller gar in der Top-Gastronomie zu Hause. Exklusiv für Sternekoch Juan Amador schuf der Karlsruher Glasbläser ein filigranes wie robustes Wasserglas mit dem typischen Schwarzmüller-Farbtupfer.

Der Markt ist samstags von 11.00 bis 20.00 Uhr und sonntags von 11.00 bis 18.00 Uhr geöffnet. Auch ein Rahmenprogramm hält die AKK bereit und präsentiert im Untergeschoss der historischen Fabrik die Themenarbeiten ihrer Werkschau 2016 sowie die Tafelinszenierung „… frische fische ff“ der Passagen 2017.

AKK-Mitglieder:

HOLZ Michael Krings, Robert Vogel KERAMIK Stephan Aißlinger, Uta K. Becker, Elisabeth Fischer, Ines Lang, Sabine Schaffmeister, Frank Schillo, Livia Wachsmuth SCHMUCK/GERÄT Gregor Bischoff, Sabine Braunfisch, Jutta Grote, Christian Heyden, Susanne Keens, Bettina Koll, Julia Lange, Micha Peteler, Viveka Valentin, Monika Wellens-Koch STEIN Georg Krautkrämer, Markus Schürmeyer TEXTIL/LEDER Helga Becker, Barbara Clemens, Isolde Glenz

Gäste:

GLAS Cornelius Réer, Michael Schwarzmüller HOLZ Ekkehard Körber ILLUSTRATION Peter Hoffmann KERAMIK Andreas Hinder METALL Joachim Röderer TEXTIL Andreas Möller, Thanh Thuy

Angewandte Kunst Köln: Kunst.Hand.Werk. 2017 – Unikatmarkt und Ausstellung

Rufffactory │ Venloer Str. 474 (Eingang Marienstr. 71-73) │

50825 Köln-Ehrenfeld

(KVB-Anfahrt: Linien 3 und 4, Haltestelle Leyendecker Str.)

Samstag, 18. März 2017 und Sonntag, 19. März 2017

Öffnungszeiten: Samstag 11 – 20 Uhr, Sonntag 11 – 18 Uhr

Eintritt: 3 €

Weiterführende Informationen: www.angewandte-kunst-koeln.de

