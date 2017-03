Ausgabe März 2017

17.3., 20h, E-Werk, Eintritt 43,05€, Tickets unter www.koelnticket.de

2017 wird ein spannendes Jahr für Yvonne Catterfeld und ihre Fans. Am 10.3. erscheint auf ihrem eigenen, neu gegründeten Label Veritable Records das neue Album der charismatischen Sängerin. Anschließend geht sie mit den Songs von „Guten Morgen Freiheit“ auf eine ausgedehnte Tour durch Deutschland, Österreich und die Schweiz. Mit ihrem siebten Studioalbum begibt sich Yvonne Catterfeld auf ungewohntes Terrain. Die eingängigen und zugleich tiefgründigen Songs überzeugen durch einen neuen, urbanen Sound und überraschend unerwartete Gäste mit starken Features. Die ausgebildete Musikerin ist schon seit 2003 fester Bestandteil der deutschen Musiklandschaft. Ihre Veröffentlichungen finden sich regelmäßig ganz oben in den Charts und wurden, genau wie ihre Film- und TV-Rollen, mit diversen Preisen ausgezeichnet. Dieser Facettenreichtum, gepaart mit ihrer offenen und charmanten Persönlichkeit, fasziniert ihre Fans immer wieder aufs Neue. Wer Yvonne Catterfelds neue Songs live erleben will, sollte ihr Konzert im E-Werk nicht verpassen.

