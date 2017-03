Treff am Ofen – Matthias Deutschmann: „Wie sagen wir’s dem Volk?“

Ausgabe März 2017

9.3., 20h, Müllverbrennungsanlage Niehl, Geestemünder Str. 23, Tel. 0221-28 01, www.kölnticket.de

In der Veranstaltungsreihe „TAO – Treff am Ofen“ tritt im März Matthias Deutschmann mit seinem aktuellen Programm „Wie sagen wir’s dem Volk?“ an. Der Kabarettist aus dem Westerwald analysiert die Arbeit der Bundesregierung ebenso scharfzüngig wie unterhaltsam. Er deckt Verschwörungstheorien auf und beschäftigt sich zudem eingehend mit den Problemen der Geheimdienste. Vor seinem Auftritt können die Besucher an einer Führung durch die Müllverbrennungsanlage teilnehmen.

