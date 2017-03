Ausgabe März 2017

Das Beste des „Heavy Metal Türken“ ab dem 10.3. auf DVD

Der 1976 geborene Sohn einer deutschen Mutter und eines türkischen Vaters schaffte den Durchbruch mit seinem Programm “Döner for one – mit alles” (2002), gefolgt von “Halb getürkt” und “Kebbabel net”. Für die angestrebte Bühnenkarriere brach er sein Studium der Philosophie und Politikwissenschaften ab. Unterstützt vom Comedy-Autor Roland Junghans, der das erste Bühnenprogramm für ihn schrieb, hatte Bülent Ceylan sein Metier gefunden und konnte fortan die Palette seines parodistischen und pointenreichen Humors voll ausschöpfen. Zwischendurch nutzte er sein großes Talent immer wieder als Schauspieler: Als Mustafa trat er in mehreren Folgen der TV-Serie “Hausmeister Krause” auf und spielt in der Sitcom “Bewegte Männer” eine feste Rolle. Im Mai 2009 betritt Bülent Ceylan die Bühne der mit 10.000 Zuschauern ausverkauften SAP-Arena in Mannheim und begeistert mit seinem Programmquerschnitt “Bülent Ceylan – live”. Die Sendung wird im September 2009 bei RTL gesendet und erreicht die beste Einschaltquote des Tages. Ein Jahr später erhält der Mannheimer seine erste eigene RTL-Show “Die Bülent Ceylan Show” – vom Start weg ein Publikumsmagnet. Nun gibt es die Möglichkeit, sich die Highlights aus “Die Bülent Ceylan Show” und “Bülent & seine Freunde” mit der Doppel-DVD “Bülents Beste” auf den heimischen Bildschirm zu holen.

Wir verlosen 3 Doppel-DVDs “Bülents Beste”

Einsendeschluss ist der 24.3.

