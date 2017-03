Ausgabe März 2017

14.3., 19:30h, Oper Köln im Staatenhaus Saal 1, Weitere Infos unter www.oper.koeln/de

Mit zwei ganz unterschiedlichen Choreografien kehrt die außergewöhnliche São Paulo Companhia de Dança nach Köln zurück. Der aus Kanada stammende Édouard Lock hat sich vom Komponisten Antonio Vivaldi inspirieren lassen und zwölf kleine Abschnitte aus dessen Kompositionen – zehn aus den „Vier Jahreszeiten“ und zwei aus dem „Konzert in G-Dur“ – als Grundlage für seine Arbeit genommen. Gavin Bryars, britischer Komponist und Locks langjähriger künstlerischer Wegbegleiter, hat die Musik neu interpretiert und erweitert. Die zwölf daraus entstandenen Stücke tragen jeweils den Namen der Monate des Jahres. Charakteristisch für diese komplexe Arbeit sind die unterschiedlichen Ebenen, die miteinander interagieren oder interferieren. Tanz, Musik, Bühnenbild und Licht werden in der Wahrnehmung des Zuschauers neu geordnet. Jedes Element kreiert neue Zusammenhänge, sowohl für das Publikum als auch für die Tänzerinnen und Tänzer. Die Tänzerinnen tanzen in atemberaubender Hochgeschwindigkeit auf Spitze und mit einem extrem dynamischen zeitgenössischen Tanzvokabular – dies ist an Intensität kaum zu übertreffen. Édouard Lock studierte Film und Literatur, bevor er den Tanz und das Choreografieren für sich entdeckte. Für das Stück „Human Sex“ bekam er 1986 den „Bessie Award“ zugesprochen. Er schuf außerdem Ballette für das Dutch National Ballet, das Nederlands Dans Theater und die Opéra de Paris.

Den zweiten Teil des Abends steuert der Brasilianer Jomar Mesquita bei. Im Herbst 2016 hat seine zweite Arbeit für diese Kompanie Premiere. Als Dozent, Tänzer, Choreograf und Direktor der Mimulus Cultural Association, Mimulus Dance Company und Mimulus Dance School hat er Turniertänze und Gesellschaftstänze in ihren Ursprungsländern recherchiert und weiterentwickelt. Beide Choreografen kommen aus ganz unterschiedlichen Bereichen des Tanzes und sind mit hohen Auszeichnungen für ihre Arbeiten geehrt worden. Die außergewöhnliche Choreografie „The Seasons“ wurde mit Grand Prix 2016 des Prix de la danse de Montréal ausgezeichnet. Ihre Choreografien und die Vermittlung ihrer Tanztechniken sind international sehr gefragt.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!