Ausgabe März 2017

Nach der 1:3-Niederlage am vergangenen Wochenende gegen den RB Leipzig ist die Karnevals-Stimmung beim 1. FC Köln ein wenig getrübt. Der FC befindet sich derzeit in einer Formkrise und droht den Anschluss an das internationale Geschäft in der Bundesliga zu verlieren.

Für den 1. FC Köln lief es in den vergangenen Wochen alles andere als rund, das Team von Peter Stöger ist seit vier Pflichtspielen in Folge ohne Sieg. Am vergangenen Wochenende kassierte man eine 1:3-Auswärtspleite beim RB Leipzig. Auch mit Blick auf das kommende Wochenende droht dem Effzeh erneut eine Niederlage, die Kölner treffen im heimischen RheinEnergie-Stadion auf den FC Bayern München.

Köln droht so langsam den Anschluss an die Europa League-Plätze zu verlieren. Aktuell liegt man mit 33 Zählern auf dem 7. Rang in der Tabelle, aber Teams wie Leverkusen, Gladbach und Freiburg erhöhen den Druck von unten.

Ohne Hector und viele Verletzten gegen die Bayern

Für das Spitzenspiel gegen den FC Bayern wird Peter Stöger nicht nur auf die langzeitverletzten Spieler wie Marcel Risse, Leonardo Bittencourt, Matthias Lehman und Timo Horn verzichten müssen, auch Leistungsträger Jonas Hector wird gegen die Münchner nicht mit von der Partie sein. Der deutsche Nationalspieler hat gegen Leipzig seine fünfte gelbe Karte in der laufenden Saison kassiert und ist ausgerechnet gegen die Bayern gesperrt. Durch den Ausfall von Hector sind die Chancen gegen die Bayern deutlich gefallen. Nicht nur die Fans geben den Kölnern eine minimale Chance auf einen Sieg, auch der guts.com sieht den FC Bayern am kommenden Samstag als ganz klaren Favoriten. Guts.com ist eine deutschsprachige Online Casino Webseite, auf der Fußballfans auch Bundesliga Wetten platzieren können.

Derzeit ist noch offen wer Hector im zentralen Mittelfeld neben Marco Höger ersetzen wird. Stöger hat kaum defensive Optionen. Salih Özcan ist mit 19 Jahren noch zu unerfahren um im so einem wichtigen Spiel ins kalte Wasser geworfen zu werden. Neben Özcan sind auch Yuya Osako und Milos Jojic wohl eine Option für Stöger. Sowohl Jojic als auch Osako fühlen sich in der Offensive deutlich wohler, aber vor allem dem Japaner Osako wäre die Aufgabe aufgrund seiner Schnelligkeit durchaus zuzutrauen.

Modeste bekennt sich zum 1. FC Köln

Zum Glück gab es diese Woche jedoch auch gute Nachrichten beim 1. FC Köln. Top-Torjäger Anthony Modeste hat sich unter der Woche zum Effzeh bekannt und einen Wechsel ausgeschlossen. Der Franzose wurde in den vergangenen Tagen immer wieder mit einem Transfer nach China in Verbindung gebracht. Der chinesische Klub Tianjin Quanjian hatte dem Franzosen angeblich mit einem Netto-Gehalt von mehr als zehn Millionen Euro gelockt, doch dieser hat via Twitter bekannt gegeben, dass er in Köln bleibe werde.

Aus finanzieller Sicht wäre ein Wechsel nach China nicht nur für Modeste attraktiv gewesen, angeblich hätte der Effzeh 50 Millionen Euro Ablöse für den 28-jährigen kassiert. Sportlich wäre ein Verkauf jedoch ein herber Rückschlag gewesen, den man aufgrund des geschlossenen Transferfensters in Deutschland diese Saison hätte nicht mehr kompensieren können. Da der Winter-Transfermarkt in China diese Woche schließt, ist dieses Thema aus Sicht der Kölner zum Glück endgültig beendet.

