Ausgabe März 2017

Anzeige: Am 1. + 2. April 2017 in Köln-Porz-Westhoven.

Objekte, Kunst, Schmuck, Mode und Design zeigen mehr als 130 Kunsthandwerker auf dem 46. Kunsthandwerkermarkt im Engelshof in Köln-Porz-Westhoven, Oberstr. 96 am Samstag, den 1. April und am Sonntag, den 2. April 2017. Stände mit reizvollen Unikaten und ausgefallenen Produkten in vier Sälen und im Innenhof geben dem Engelshof das seit Jahren bekannte und besondere Ambiente und laden zum Schauen, Stöbern und Kaufen ein, Foodstände drinnen und draußen runden das Angebot ab.

23 Jahre Kunsthandwerkermarkt im Engelshof zeigen die besondere Wertschätzung von Ausstellern und Besuchern: das Angebot an hochwertigen und außergewöhnlichen Erzeugnissen kommt an und wird gerne gekauft. Das Ambiente des alten Gutshofs schafft dazu die perfekte Atmosphäre und so hat sich der Engelshof in den vielen Jahren zum Treffpunkt für schöne Dinge entwickelt. Immer wieder neu, immer wieder anders präsentieren über 130 Kunsthandwerker ihre professionell handgefertigten Produkte aus allen Bereichen der handwerklichen Gestaltung: Schmuck, Keramik, Glasbläserei, Lederhandwerk, Hutmacherei, Weber, Kunst, Metall-Schmiede, Bildhauer, Floristen, Kerzenmacher, Seifenhersteller, Modedesign (diesmal auch für Männer!) , Kindersachen und vieles mehr. Schmuck wird nicht nur aus Gold und Silber angeboten, auch Leder, Filz, Steine aus dem Rhein oder gar Papier sind die überraschenden Materialien. Ob individueller Modeschmuck oder hochwertige Einzelanfertigungen, für das Besondere ist der Engelshof bekannt. Eine Schmucklabel aus Düsseldorf, das für filigranes, hochwertiges Schmuckdesign steht, hat u.a. Familenbande zum Thema. Sie kombinieren die klassische Perlenkette mit persönlichen Motiven aus Ihrem Familienalbum. So entsteht ein Schmuck Unikat, mit einer Wertigkeit, die weit über die der eingesetzten Materialien hinausgeht. 7 Fotos werden benötigt um Ihre persönliche Familienbande anzufertigen.

Objekte und Skulpturen aus verschiedenen Werkstoffen mit außer- oder auch ungewöhnlichen Formen lösen Reaktionen von Bewunderung bis Schmunzeln aus: Leuchtobjekte aus Glas, Dekoobjekte aus Filz, Gartenobjekte aus Keramik oder Glas, Kunstobjekte aus Metall.

Es gibt viel zu entdecken:

vorbei kommen. sehen. staunen. kaufen. sich freuen. schönen Tag haben.

Aquarelle . Blaudruck . Buchbinden . Dekoration . Dicke Frauen . Domglas . Edelstahlobjekte . Feibe Köstlichkeiten . Filz . Filzpantoffeln . Floristik . Fotografie . Fruchtaufstrich . Glasfusing . Glas-Objekte . Gürtel . Handspielpuppen . Handwerberei . Handspinner . Hausbrennerei . Herrenmützen . Holzkunst . Hüftschmeichler . Hüte . Hutschachteln . Kalligraphie . Karten . Keramik . Kinderkleidung . Kisten und Kästen . Kölnbilder . Kulinarisches . Kunst . Kurioses . Lampen . Leder . Leuchtobjekte . Metall . Mini Hüfttaschen . Mode . Moosplaneten . Muschelbilder . Mützen . Nudeln . Objekte . Ostereier . Papierdesign . Pappmacher . Patchwork . Porzellan . Puppen . Regenschirme . Römersandalen . Rostbilder . Schals . Schmuck . Seidenmalerei . Seife . Seltenes . Stahlobjekte . Stempel . Strickunikate . Stühle . Taschen . Teddybären . Textiles . Tiffany . Tonarbeiten . Treibholzobkekte . Tücher. Trockensträuße . Uhren . Upcycling . Webarbeiten . Windlichter . Windspiele . Wohnaccessoires . u.v.m.

1. + 2. April 2017

Der Markt ist samstags und sonntags von 11:00 bis 18:00 Uhr geöffnet.

KVB-Anfahrt: Linien 7, Haltestelle Berliner Str,

Kostenfreies Parken in unmittelbarer Nähe (Berliner Str.)

Engelshof │ Oberstr. 96 │51149 Köln-Porz-Westhoven

Tageskarte: 5 €, Kinder frei

Veranstalter: Kunst und Kultur GbR │ www.kunstundkulturkoeln.de │

https://www.facebook.com/kunstundkulturkoeln/

