Junger Jazz aus Israel

Ausgabe März 2017

Anzeige: „Shalosh“ stellt sein neues Album im Hürther Jazzkeller vor

Im Rahmen seiner Release-Tour durch Europa stellt das israelische Klaviertrio „Shalosh“ am 17. März 2017 sein neuestes Album „Rules of Opression“ (Regeln der Unterdrückung) im Hürther Jazzkeller vor. Ein halbes Jahr feilten die Musiker an der Aufnahme ihrer zweiten CD, die sensible, kammermusikalische Passagen auf hymnische Pop-Momente und grandiose Orchesterarrangements treffen lässt. „Shalosh“ geben auch im Konzert stets alles, körperlich und emotional. Zu ihren ekstatischen Coverversionen und starken Eigenkompositionen lassen sie sich von der Poesie Federico García Lorcas, Lana del Reys „Video Games“ oder dem Achtziger-Hit „Don’t you want me“ von Human League inspirieren. Mit ihrer unbändigen Energie und furiosen Ausbrüchen stellen die Musiker von „Shalosh“ die Ernsthaftigkeit, die heute im Jazz herrscht, in Frage. Und wie der Titelsong beweist, setzen sie sich auch mit aktuellen Themen wie den allgegenwärtigen Unterdrückungstendenzen der heutigen Zeit auseinander.

Shalosh

Das israelische Klaviertrio „Shalosh“ (Hebräisch = drei) eroberte 2014 mit seinem Debütalbum „The Bell Garden“ die Herzen der Kritiker und begeistert mit seinen Konzerten ein internationales Publikum. Gadi Stern (Piano), David Michaeli (Double Bass) und Matan Assayag (Drums) spielen in klassischer Trio-Besetzung. Doch sie klingen alles andere als altbacken: Genreübergreifend bedienen sich die Musiker, die in ihren Zwanzigern sind, bei so unterschiedlichen Einflüssen wie der Grunge-Band „Nirvana“, Klassik à la Johannes Brahms und Elektronischer Musik. Darüber hinaus lassen sie sich von afrikanischen und nahöstlichen Traditionen beeinflussen. Dabei trifft die Lautstärke des Rock und die Tanzbarkeit elektronischer Musik auf die Sensibilität und das Können studierter Jazz-Musiker – Ein wahres Power-Trio, das sich seit Kindertagen kennt, wie in einer Band intensiv zusammenarbeitet und auch privat miteinander befreundet ist.

Termin:

Freitag 17.03.2017 20:00 im Jazzkeller Hürth

Eintritt: 10 € nur Abendkasse, keine nummerierten Plätze

