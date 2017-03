10-Jähriges im Hennefer Wirtshaus mit Björn Heuser

Ausgabe März 2017

15.3., 18h, Hennefer Wirtshaus, Bahnhofstr. 19, 53773 Hennef, Weitere Informationen unter www.henneferwirtshaus.de/reservierung

Das Hennefer Wirtshaus blickt in diesem Jahr auf zehn erfolgreiche Jahre in der Gastronomie zurück. Mit gut bürgerlicher Küche in gemütlichem Ambiente des kernsanierten Bahnhofs, bietet das Restaurant heute Platz für rund 400 Gäste und verwöhnt seine Besucher mit herzhaft-leckeren Spezialitäten und saisonalen Gerichten. Knuspriges Schnitzel mit Bratkartoffeln und Rahmchampignons ist dabei das Lieblingsgericht vieler Stammkunden. Küchenchef Sven Krüger lässt sich wöchentlich neue Mittagsgerichte einfallen, so dass das Hennefer Wirtshaus ein willkommener Anlaufpunkt in der Mittagspause geworden ist. Auch im Bereich Events wurden erfolgreiche Veranstaltungen etabliert: Karnevalspartys, Sommer Grill-Events, Loss mer Singe, Oktoberfest-Sause mit Bierbuden und Gaudi, Weihnachtsfeiern und die eigene Weihnachts-Bude haben ihre festen Plätze im jährlichen Programm. „Stillstand ist nicht unser Ding, wir arbeiten täglich daran, noch besser zu werden“, so Geschäftsführer Kai Forschbach. „In Kürze eröffnen wir einen Veranstaltungsraum im Haus, in dem 40-100 Personen auch im Winter tolle Events bei uns feiern können.“ Und natürlich soll auch das Jubiläum gebührend gefeiert werden: zum Zehnjährigen wird es einen besonderen Abend im Hennefer Wirtshaus geben. Es werden leckere Köstlichkeiten serviert und während des Verzehrs darf der musikalischen Untermalung durch Künstler wie Björn Heuser gelauscht werden.

