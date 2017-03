Ausgabe März 2017

17.3.-2.4., diverse Konzerte und Veranstaltungsorte in Köln, Termine im Kalender und unter www.zamus.de/site/deutsch/koelner_fest_fuer_alte_musik/, Tel. 0221-28 01, www.kölnticket.de

Unter dem Motto „Greatest Hits“ startet das Fest für Alte Musik Köln am Freitag, 17. März in seine siebte Ausgabe und hat bis zum 2. April viele ungewöhnlich spektakuläre sowie höchst unterschiedliche Veranstaltungen im Angebot – unter anderem die renommierte Operndiva Iris Vermillion und den Schlagerbarden Guildo Horn, der für die Aufführung von Mozarts Zauberflöte in die Rolle des Papageno schlüpft. Dass Alte Musik poetisch, politisch und provokant sein kann, zeigt bereits das Eröffnungskonzert des Zamus-Ensembles unter der Leitung der argentinischen Geigerin Mónica Waisman (Foto), zu dem die Veranstalter den Grazer Aktionskünstler Tom Lohner und die Videokünstlerin Edda Rosemann für eine multimediale Inszenierung in die Balloni-Hallen eingeladen haben.

