Golden Ace – Meister der Täuschung

Ausgabe März 2017

18.3., 20h, Metropol Theater, Weitere Infos unter www.golden-ace.de

Das Magierduo Golden Ace aus Hannover gehört zu den Newcomern der Branche. Mit ihrem ungewöhnlichen und überraschenden Programm eroberten die Magier Alexander Hunte und Martin Köster die Bühnen im Sturm. 2017 gehen die beiden Künstler nun auf große Deutschlandtour. Zur Bühnenvorstellung des Golden Ace sollten die Zuschauer alles vergessen, was sie bislang gesehen und erlebt haben. Das Magierduo sieht Gedanken vorher und beeinflusst die Zuschauer so, dass sie tun werden, was sie wollen, obwohl sie glauben, nach ihrem freien Willen zu handeln. Die Show ist mit vielen Überraschungen gespickt und die beiden Magier wissen, wie sie ihr Publikum mit ihrem charmanten Humor begeistern. Aber auch eine nachdenkliche Seite der Zauberkunst zeigen die Magier Alexander Hunte und Martin Köster: Sie nehmen ihre Zuschauer sanft an die Hand und entführen Sie in eine Welt des Staunens. In den Bühnenvorstellungen lassen die Magier Gegenstände aus den Händen der Zuschauer verschwinden, um sie an unerklärlichen Orten wieder auftauchen zu lassen. Spielend leicht lesen die Künstler aus den Gedanken der Zuschauer und beeinflussen sie auf ihrer Reise in die Welt der Zauberkunst – stets diskret – dafür aber sehr unterhaltsam.

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!