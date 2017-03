Phillip Boa and the Voodooclub

Ausgabe März 2017

18.3., 19h, Live Music Hall, 0211-491 59 90, www.concertteam.de, 33,90€

Nach 30 intensiven Jahren blickt Phillip Boa in seiner ultimativen Werkschau „Blank Expression“ auf Musik von 17 Studioalben zurück. 19 zeitlose Songs, die nichts von ihrer Faszination eingebüßt haben, finden sich auf dem Werk. Dazu gibt es auch ein neues Album namens „Fresco“, das zwölf bisher noch unveröffentlichte Stücke enthält. Jede Menge Musik also, um am 18. März die Konzertbesucher in der Live Music Hall zu begeistern.

