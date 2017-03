Ausgabe März 2017

Janz höösch; Electrola/Universal; VÖ: 24.3.

Was auf Neudeutsch „Unplugged“ genannt wird, nennen die Kölner in ihrem Dialekt „Janz höösch“. “Janz höösch” bedeutet dabei aber nicht etwa ganz leise oder balladesk. Der Ausdruck steht eher für gefühlvoll, ausgeruht und trotzdem kraftvoll ungeschminkt. Mit der Akustik-Tour „Janz höösch“ schließt sich für die Kölner Band und ihr Publikum ein Kreis. Schließlich waren die Musiker in ihrer Anfangszeit ein – mehr oder weniger – reiner Akustik-Act. Von den Anfängen bis zu ihrer aktuellen CD „Alles op Anfang“ haben sich die Vollblutmusiker daher eine Setlist aus der 45-jährigen Bandkarriere ausgesucht, die das Schaffen der Höhner als Ganzes widerspiegelt. Diese außergewöhnliche und stimmungsvolle „Janz höösch“-Tour wurde mitgeschnitten und wird als Album „Janz höösch live & akustisch“ veröffentlicht.

Wir verlosen 5 x das Album „Janz höösch“.

Einsendeschluss ist der 28. April

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!