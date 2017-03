Ausgabe März 2017

Anzeige: Das viertägige Theater-, Musik- und Polit-Festival über Gender, Feminismus, Diversity und Sex mit Lectures, Workshops, Theater, Konzerten, Performances und Partys am Offenbachplatz

Die wirtschaftliche und politische Situation wird zusehends unsicherer, rechte Parteien erhalten weltweit neuen Zulauf, alte Rollenbilder gewinnen an Popularität – damit ist jetzt Schluss! Britney sagt: fuck the patriarchy and start getting wavvy!

Zum Festival Britney X sammeln sich Künstler*innen, Schriftsteller*innen, Journalist*innen und Kämpfer*innen gegen das veraltete System der Cis-Herrschaft im Britney, um zu hinterfragen, zu dekonstruieren und zu provozieren. Der Körper wird zur Schnittstelle: Unsere Haut wird von immer neuen Texten, den Semiotiken der Kleidung, den Spuren der Lebensgeschichte überzogen. Wir befreien unsere Körper von veralteten Dogmen und ersetzen sie durch die Variable X. Hier ist nichts und niemand ausgeschlossen: What happens at Britney X stays at Britney X.

Marginalisierte Themen erhalten bei uns ihr Forum für mehr pussypower, mehr queerness, mehr diversity und mehr empowerment! Tanzt mit uns vier Tage inside Britney! Egal ob Frau, Mann, Trans* oder Intersex*, ob Butch oder Femme, ob straight, homo-, bi-, pan- oder sapiosexuell. Be wild at heart and a rebel in your pants!

Das Britney X Festival wird kuratiert von Andrea Imler, Pinar Karabulut, Charlotte Sprenger und Matthias Köhler. Das vollständige Programm und weitere Informationen finden Sie unter www.schauspiel.koeln.

Britney X, 23.-26.3., jew. ab 15h

Tages- und Festivalpässe sind in unserer Vorverkaufskasse in den Opernpassagen, telefonisch unter

0221-221 28400 oder www.schauspiel.koeln buchbar.

Tagespass: 22 Euro (ermäßigt 12 Euro) | Festivalpass: 44 Euro (ermäßigt 22 Euro)

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!