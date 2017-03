Ausgabe März 2017

Anzeige: „inFinite” – The Long GoodBye Tour!

Der Sommer 2017 verspricht ein musikalisches Highlight in NRW zu werden! „inFinte“ heißen das neue Deep-Purple-Album (VÖ: Frühjahr 2017) und die dazugehörige Konzertreise. Diese trägt noch den Zusatz „The Long Goodbye Tour“. Acht Stopps im Mai/Juni sind für Deutschland bestätigt. Sie bieten die Möglichkeit, jene Ikone noch einmal live zu erleben, die im April 2016 in die „Rock and Roll Hall of Fame“ aufgenommen worden ist. Ian Gillan (Gesang), Roger Glover (Bass), Ian Paice (Schlagzeug), Steve Morse (Gitarre) und Don Airey (Keyboards) – unter Fans als “Mark VIII”-Besetzung bekannt – loten einmal mehr das breite Feld des Hardrock aus. Auf „inFinite“ (deutsch: grenzenlos) ist hörbar, dass sie das tun, ohne sich selber zu kopieren. Deshalb zählt das 20. Studio-Opus, im Rahmen all ihrer Veröffentlichungen seit der Gründung 1968, zu den Paradebeispielen rockmusikalischen Schaffens.

Während der vergangenen Jahre erschlossen sich Deep Purple dank progressiver Einstellung Neuland und sprachen dabei auch ein Publikum an, das noch nicht geboren war, als diese Band bereits mit tonangebend war. Ihre Schlüsselwerke „In Rock“ (1970), „Machine Head“ (1972) und „Made In Japan“ (1973) katapultierten das Quintett in die erste Liga internationaler Alben- und Konzertkarten-Bestseller, wobei das Lied „Smoke On The Water“ Mega-Status erlangte. Angesichts der Tatsache, dass Deep Purple derart viele Kompositionen im Repertoire haben, die als Klassiker gelten, sorgt es unter alten und neuen Fans regelmäßig für Diskussionsstoff, was die Formation im Konzert spielen soll – unter anderem auch deswegen, weil es mit der 2013 veröffentlichten „Now What ?!“ einen weiteren Kassenknüller gab, der sich weltweit unter den Top Ten platzierte und vergoldet wurde. Dieser verkaufte sich über 500.000 Mal und trägt dazu bei, dass sich Deep Purples Plattenabsätze auf insgesamt mehr als 120.000 Millionen Stück summiert haben. Ebenfalls ganz vorne in den UK-Charts platzieren konnten sich die Videos „from the Setting Sun … in Wacken“ und „…to the Rising Sun in Tokyo“, welche die Faszination ihrer Bühnenaktivitäten anschaulich vermitteln. Dem besonderen Anlass angemessen, soll es bei den Events neben Steh- und Sitzplätzen diverser Preiskategorien einen abgetrennten „Golden Circle“ für 700 bis maximal 1000 Besucher geben. Von diesem aus ist das Geschehen besonders nah mitzuerleben!

Eine Rocklegende setzt zum Endspurt ein. Mit „The Long Goodbye Tour“ wollen sich Deep Purple von allen ihren Fans verabschieden. Viele Möglichkeiten sie dann noch einmal live zu erleben, wird es nicht mehr geben. Das macht die Deep-Purple-Shows zum Pflichttermin für jeden Liebhaber abwechslungsreicher, melodiöser, virtuos präsentierter Rocksongs wie „Black Night“, „Strange Kind Of Woman“ oder „Highway Star“.

„Wir sind erfreut, Bestandteil dieses spektakulären Endspurts solcher musikalischer Legenden zu sein und blicken mit Wehmut und Freude auf die Show am 06.06.2017 in der Lanxess-Arena in Köln!“ so Geschäftsführer der Hockeypark Betriebs GmbH & Co. KG Michael Hilgers.

Deep Purple, 06.06., 20 Uhr, LANXESS arena, www.ticketmaster.de

