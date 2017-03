Michael Toenges – Arbeiten auf Papier

Ausgabe April 2017

Kunstmuseum Villa Zanders, Konrad-Adenauer-Platz 8, 51465 Bergisch Gladbach, Eröffnung 2.4., 11.30h, bis 18.6.

Mit Kreiden, Kohle und Ölfarbe rückt Michael Toenges dem Papier mit einer fast plastischen Malerei zu Leibe. Einen Kontrast zu den großformatigen Blättern bilden die kleinen Studien in Ölfarbe auf Transparentpapier, in denen er sich mit bekannten Persönlichkeiten der Kunstgeschichte auseinandersetzt, sowie die rein in Schwarz gehaltenen Serien. Rauschhaft und reflektierend baut sich das Werk als Beziehungsgeflecht zwischen den Elementen auf. Die Papierarbeiten des 1952 geborenen und im Ruhrgebiet aufgewachsenen Künstlers werden jetzt erstmals in einer breiten Auswahl präsentiert.

