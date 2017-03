Sehenswürdigkeiten in und um Köln neu entdecken

Ausgabe April 2017

Wer in Köln lebt, der kennt sicher schon viele der wichtigsten Sehenswürdigkeiten. Und doch fehlt uns oft einfach die Zeit, um unsere Stadt genauer zu erkunden. Möchte man mal aus der Stadt raus, kann sich ein kurzer Ausflug oder sogar Urlaub in der Umgebung Kölns auszahlen. Es gibt dort so viel zu sehen und es ist fast schade, das nicht auszunutzen. Wer dabei nicht zu viel ausgeben will, kann oft günstigere Preise bei Touren oder Hotels/Unterkünften finden, wenn man früh bucht. Durch Frühbucherrabatte ist es laut dem Verbraucherportal Gutscheinsammler möglich, um die 30 % zu sparen. Es lohnt sich also zu suchen. Wenn dem nichts mehr im Weg steht, muss man sich nur noch auf den Weg machen. Hier sind einige Sehenswürdigkeiten und Orte, die es sich lohnt, (neu) zu entdecken:

Umgebung Kölns

Radtour am Rhein entlang

Der Rhein liegt direkt vor der Haustür und das sollte man ausnutzen. Warum also nicht einfach das Rad schnappen und mit Freunden und Familie eine Tour durch und aus der Stadt unternehmen? Waren Sie zum Beispiel schon einmal in der mittelalterlichen Stadt Zons? Oder haben Sie Lust, nach einer Fahrt mit dem Rad auf ein Boot zu wechseln und mit dem „Krokodil“ auf die andere Seite des Ufers zu fahren? Für alle Mountainbike- oder sogar Rennradfahrer gibt es ebenso gute, geeignete Routen im Umland Kölns.

Das Ahrtal – Wein, Fluss und Berge

Außerhalb Kölns erstreckt sich das wunderschöne Ahrtal, das mit seiner bildschönen Natur verzaubert und hier einfach nicht fehlen darf. Viele kennen es sicher schon, aber für diejenigen, die es noch nicht kennen, kann sich ein Ausflug hierher sicherlich auszahlen. Hier fließt die Ahr durch grüne Wälder und vorbei an Felsen, die der Sonne entgegenragen. Einige der schönsten Wanderwege führen direkt an der Ahr entlang und hinauf auf die Weinberge der Umgebung. Auch an Sehenswürdigkeiten wie dem Kloster Calvarienberg oder der Römervilla kommt man bei Wanderungen vorbei. Im Ahrtal finden regelmäßig Veranstaltungen statt, wie die Lichter- und Wasserfontänenshow Klangwelle im Oktober.

Innerhalb der Stadt

Hat man nicht die Zeit oder Lust die Stadtgrenze zu verlassen oder fehlt einem sogar die Zeit, viel mehr zu tun als einen zweiten Blick auf eine Sehenswürdigkeit zu werfen, sind hier einige Informationen zu Sehenswürdigkeiten in Köln, die wir nur allzu gut kennen … und eigentlich doch nicht wirklich kennen.

Was steckt hinter der Eistüte am Neumarkt?

Wer durch den Neumarkt spaziert, der kommt an der übergroßen Eistüte auf einem Dach kaum vorbei. Sie ist in diesem Jahr schon 16 Jahre alt, aber kaum einer weiß viel mehr darüber. Sie wurde vom Künstler und Mitbegründer der amerikanischen Pop-Art Claes Oldenburg entworfen, der damit an die Kirchentürme der Domstadt erinnern wollte. Sie wiegt 3 Tonnen und wurde per Schiff aus San Francisco direkt nach Köln verschickt. Wie bei vielen Pop-Art-Werken bleibt die Interpretation dem Betrachter frei. Jeder interpretiert sie so, wie es ihm selbst für richtig erscheint.

Der römische Turm, an dem wir täglich vorbeifahren

Viele kennen den Römerturm in der Zeughausstraße, doch der sogenannte „Lysolphturm“ an der Kreuzung der Komödienstraße und Nord-Süd-Fahrt bleibt eher unbeachtet. Es handelt sich dabei um einen Wehrturm, der zur römischen Stadtmauer gehörte. Er wurde in den 60er Jahren entdeckt, als hier ein U-Bahn-Schacht gebaut wurde. Er ragt nicht nur über die Erde, sondern auch etwas darunter und wurde oben gekürzt, damit Autofahrern die Sicht nicht versperrt wird. Benannt wird er nach der Familie Lysolph, die im Mittelalter darin gewohnt haben soll. Wartet man nächstes Mal an der Kreuzung, lohnt sich ein Blick darauf.

Hoffentlich hat dies Ihr Interesse geweckt und Ihnen etwas Inspiration verliehen. Wir leben in einer solch reichhaltigen Stadt und Umgebung, die wir uns nicht entgehen lassen sollten.

