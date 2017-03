Ausgabe April 2017

13.4., Mitsubishi Electric Halle, Düsseldorf

Schon zu Lebzeiten eine Legende: Bob Dylan, einer der einflussreichsten Künstler des 20. Jahrhunderts und der erste Musiker, dem der Literaturnobelpreis verleihen wurde, macht einfach immer weiter. 75 Jahre ist er alt, hat 37 Studioalben veröffentlicht, mehr als 110 Millionen Tonträger verkauft und sich nie von der Kritik beirren lassen. Seit 1988 ist er auf „Never Ending Tour“, in deren Verlauf er bereits 2.800 Konzerte rund um den Globus gespielt hat und die ihn jetzt auch nach Deutschland führt. To be continued.

Ein Beitrag von coolibri Düsseldorf.

