Cirque Bouffon – Lunatique

Ausgabe April 2017

27.4.-5.6., Zirkuszelt am Schokoladenmuseum, www.cirque-bouffon.com, Tickets

Regisseur Frédéric Zipperlin hat wieder ganz tief in die Trickkiste der sinnlichen Verführung gegriffen und ein neues Kunstwerk in Szene gesetzt, das mit seinem preisgekrönten, internationalen Artistenensemble das staunende Publikum begeistert. Zipperlin realisiert seit über zehn Jahren gemeinsam mit Anja Krips und seiner Compagnie Cirque Bouffon eine neue Art des Artistik-Theaters mit der Philosophie des französischen Nouveau Cirque. Ein Schlafwandler, der mit dem Wechsel des Mondes auch seine Gefühle und Empfindungen ändert, erlebt skurrile Situationen mit traumhafter Magie. Akrobatik, Körperkunst, Komik und Musik sind die tragenden Elemente der zwölf Artisten in der neuen Show des Cirque Bouffon.

Wir verlosen 5 × 2 Tickets für den 3.5.

