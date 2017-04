Ausgabe April 2017

6.6., 20h, LANXESS arena, www.sparkassenpark.de, Tickets

„inFinte“ heißen das neue Deep-Purple-Album und die dazugehörige Konzertreise. Diese trägt noch den Zusatz „The Long Goodbye Tour“. Sie bietet die Möglichkeit, jene Ikone noch einmal live zu erleben, die im April 2016 in die „Rock and Roll Hall of Fame“ aufgenommen worden ist. Ian Gillan, Roger Glover, Ian Paice, Steve Morse und Don Airey loten einmal mehr das breite Feld des Hardrock aus. Mit „The Long Goodbye Tour“ wollen sich Deep Purple von allen ihren Fans verabschieden. Viele Möglichkeiten, sie dann noch einmal live zu erleben, wird es nicht mehr geben. Das macht die Deep-Purple-Shows zum Pflichttermin für jeden Liebhaber abwechslungsreicher, melodiöser, virtuos präsentierter Rocksongs.

