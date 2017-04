Kölsche Liedermacher 2.0

Ausgabe April 2017

2.4., 20h, Altes Pfandhaus, Tickets

Die Hauptdarsteller dieses besonderen kölschen Abends präsentiert Markus Wallpott, Geschäftsführer der Kölner Event Werkstatt, nun erstmals gemeinsam auf einer Bühne: Björn Heuser, Stefan Knittler, JP Weber und Helmut A. Wiemer sind die Kölschen Liedermacher 2.0. Das Alte Pfandhaus bietet den Vieren die Möglichkeit, mitten im Raum aufzutreten und so ganz nah am Publikum dran zu sein. Gemeinsam oder jeder für sich, werden die vier Vollblutmusiker ihre Liebe zur Musik und ihre Verbundenheit zur kölschen Sprache in einem ganz besonderen Programm ausdrücken, verspricht Wallpott: „Den genauen Ablauf wollen wir noch nicht verraten, so viel sei aber gesagt, es wird Überraschungen und ein großes gemeinsames Finale geben.“

Ihr findet Koelner.de auch auf Facebook. Wir freuen uns über ein Like!