Ausgabe April 2017

17.-19.4., 19 + 20h, Philharmonie Köln, Tickets unter www.koelnticket.de

Feurige Tänze zu pulsierenden Rhythmen und eine Show voller Temperament. Soy de Cuba trägt das kubanische Lebensgefühl, die pure Lust am Leben, am Tanz und an der Musik direkt in die Domstadt. Soy de Cuba erzählt die Geschichte der jungen Ayala. Eingeengt von ihrem Zuhause im ländlichen Viñales, zieht es sie nach Havanna, um ihr Glück als Tänzerin zu versuchen. Schnell lernt sie die Schattenseiten einer schillernden Welt kennen, in der Intrigen, Eifersucht und Rivalität Normalität sind. Die erstklassigen Tänzer begeistern im perfekten Zusammenspiel mit einer hochkarätigen Live-Band und zwei Sängern auf ihren Gastspielreisen die Metropolen Europas. Mit ihrem glühenden Ausruf „Soy de Cuba“ – „Ich komme aus Kuba“ kommen sie im April direkt nach Köln.

