Kaum zu glauben, aber es ist so weit! Die jungekunstfreunde werden volljährig!

Vor rund 18 Jahren fing alles an. Als eine Umfrage der Universität zu Köln ergab, dass die Museen in der Freizeitgestaltung junger Menschen keine große Rolle spielen, organisierte eine Gruppe Studierender in Kooperation mit dem Verein der freunde eine neue Programmreihe. Unter dem Titel „Universität im Museum“ luden sie ProfessorInnen verschiedenster Fachbereiche ein ihre Lieblingsbilder im Museum vorzustellen. So entstand ein lockerer Begegnungsraum außerhalb des Hörsaals, der in einer ungezwungenen Atmosphäre neue, unkonventionelle und zeitaktuelle Perspektiven auf die Sammlungen bereitstellte. Das Format entpuppte sich als Erfolg und sollte als wiederkehrende Reihe „Kunst trifft Uni“ die Geburtsstunde der Initiative jungekunstfreunde einläuten.

Seit 2004 sind die jungekunstfreunde gewachsen: Mit der Kunstnacht, dem Kunstspäti, der Kulturspur oder Painting Movies kamen immer neue Programmformate hinzu, die das Ziel verfolgten ein Kunst- und Kulturerleben für junge Menschen bereitzustellen – womit wir auch in Zukunft nicht aufhören möchten!

Nichtsdestotrotz sind 18 Jahre eine ganz schöne Hausnummer, die wir nun gerne mit euch feiern möchten. Ganz getreu dem Motto „back to the roots“ veranstalten jungekunstfreunde zusammen mit den kunsthistorischen Fachschaften der Universitäten Köln, Bonn und Düsseldorf anlässlich des 18. Geburtstages daher ein „Kunst trifft Uni XXL“! Im Sinne der ersten Veranstaltung wird es diverse Führungen von Lehrenden der drei Universitäten im Museum Ludwig geben. Kaltgetränke und Musik gibt es aber auch, und reichlich Raum damit sich alle kennenlernen können.

18. Geburtstag von jungekunstfreunde - Kunst trifft Uni XXL, Samstag, 08.10.2022, 18h, Museum Ludwig

