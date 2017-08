15. Afrika Film Festival Köln

Ausgabe August 2017

Filmische Highlights aus Afrika

Im Juni 1992 präsentierte FilmInitiativ Köln e. V. unter dem Titel „Jenseits von Europa“ erstmals 22 Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme aus Westafrika in der Kölner Filmpalette, dem kleinsten Kino der Stadt. Das war die Geburtsstunde des „Afrika Film Festival Köln“, das anfangs unregelmäßig, seit 1996 alle zwei Jahre stattfand. Inzwischen wird es jährlich präsentiert. Festivalzentrum ist das Filmforum im Museum Ludwig. Seit 1992 hat FilmInitiativ in Köln mehr als 750 Filme aus 40 Ländern Afrikas gezeigt und 170 Filmschaffende zu Diskussionen mit dem Publikum eingeladen. Das „Afrika Film Festival Köln“ bietet inzwischen die umfassendste Präsentation des zeitgenössischen afrikanischen Kinos in Deutschland.

Bei der Jubiläumsausgabe, die vom 21. September bis zum 1. Oktober stattfindet, werden in Anwesenheit von 30 internationalen Gästen 80 aktuelle Spiel-, Dokumentar- und Kurzfilme präsentiert. Darunter Preisträger vom panafrikanischen Filmfestival „Fespaco 2017“ in Burkina Faso und den „Journées Cinématographiques de Carthage 2016“ in Tunesien sowie von der „Berlinale 2017“. Dokumentarische Doppel-Features aus dem Kongo und Mosambik, ein Musikfilm aus Réunion und aktuelle Filme von Nord- bis Südafrika sowie die Dokumentation „Afro.Deutschland“ von Jana Pareigis stehen ebenfalls auf dem Programm. Einen inhaltlichen Schwerpunkt bilden Filme aus Äthiopien, Südafrika, Kamerun, Benin, Mali, Uganda, Tunesien und Marokko zum Thema „Landgrabbing & Migration“.

Dazu wird in der Zentralbibliothek (Josef-Haubrich-Hof) die Ausstellung „Das Land, das wir uns nehmen“ gezeigt. Zur Ausstellungseröffnung am 25. September sind Umwelt- und MenschenrechtsaktivistInnen sowie Filmemacher aus Äthiopien, Benin und Südafrika eingeladen, die über die Ausprägungen des neuen Kolonialismus informieren und diskutieren.

Begleitend zum Festival wird am 19. September in der Industrie- und Handelskammer zu Köln die Fotoausstellung „Angola Cinemas – Eine Fiktion von Freiheit“ eröffnet, eine erste umfassende Dokumentation der avantgardistischen Architektur von Kinos in Angola, die zwischen 1930 und dem Ende der portugiesischen Kolonialzeit im Jahr 1975 entstanden sind.

Das 25-jährige Bestehen des Festivals wird natürlich auch gefeiert – mit viel Livemusik: Zur Eröffnung (21. September) und zur Festivalparty (30. September) spielt die Steven Ouma Band im Filmforum und am 25. September, die aus Togo stammende Sängerin Donia Touglo und Band in der Zentralbibliothek am Neumarkt. Zum Abschluss des Festivals geben die legendären Kasai Allstars aus Kinshasa ein Konzert im Club Bahnhof Ehrenfeld (3. Oktober).

Mehr Infos unter: www.filme-aus-afrika.de

