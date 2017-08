Unterwegs auf dem Löwenzahn-Erlebnispfad in Nettersheim

Ausgabe August 2017

Anzeige: Natur und Geschichte zum Mitmachen

Natur hautnah spüren, den Spuren der Römer in der Eifel folgen, Tiere beobachten oder 380 Millionen Jahre alte Fossilien selbst sammeln – all das lässt einen Ausflug auf dem Löwenzahn-Erlebnispfad zu einem unvergesslichen Erlebnis für Kinder und Erwachsene werden. Ein gemütliches Plätzchen am Römerweiher und auch andere lauschige Orte am Weg laden zur Stärkung für weitere Abenteuer ein: also Picknick nicht vergessen! Das Leben der Honigbienen ganz aus der Nähe kennen lernen, über Stock und Stein durch das Unterholz pirschen oder Nüsse knacken wie ein Eichhörnchen: an 20 Mitmach-Stationen gibt es viel zu entdecken und auszuprobieren. Der Weg führt durch das idyllische Urfttal mit seiner naturbelassenen Auenlandschaft und über Höhezüge mit weitem Fernblick. Die Wanderzeit für die relativ kurze Wegstrecke von 5 km hängt ganz von der Verweildauer an den Stationen ab. Der Pfad wurde 2014 von der ZDF-Kindersendung “Löwenzahn” gemeinsam mit dem Verband Deutscher Naturparke e.V. als Löwenzahn-Erlebnispfad ausgezeichnet.

Start- und Zielpunkt des Pfades ist das Naturzentrum Eifel.

Im Gelände weist auf Schildern Olly der Igel den Weg.

Tipp: Ein Faltblatt mit Karte, Spiel- und Aktionstipps ist im Naturzentrum für 0,50 € erhältlich – oder Sie laden es sich als PDF herunter:

www.naturzentrum-eifel.de/fileadmin/user_upload/pdfs/Fo_Erlebnispfad_2014.pdf

Schatzsuche per Geocaching!



Schatzsucher aufgepasst! Geht auf www.tivi.de/fernsehen/loewenzahn/rubrik/34880/index.html und findet auf der Schatzkarte die Koordinaten für den Cache des Löwenzahn-Erlebnispfades (in NRW suchen). Wenn ihr dann in Nettersheim auf dem Pfad auf echte Schatzsuche geht, werdet ihr im Wald am Erlebnispfad den Cache finden. Notiert den dort hinterlegten Code und gebt ihn auf der Webseite ein – dann erwartet euch eine Überraschung von der Sendung Löwenzahn.

Naturzentrum Eifel

Nicht nur als Startpunkt für den Löwenzahn-Erlebnispfad und andere Wanderwege, sondern auch als Zentrum für Umweltbildung und Besucherinformation überregional bekannt. Sie finden hier: Tourist-Info, Römerstraßen-Infozentrum, Nationalpark-Infopunkt, Korallenriff-Aquarium, Museumsshop, Ausstellungslandschaft mit den Themen Neandertaler-Römer-Franken, Wasserlebensräume, Wald & Holz, Energie & Klima, Wiesen & Weiden, Mineralien, Leben auf dem Land.

Unser Angebot: Seminare, Exkursionen und Erlebnistouren, Naturerlebnisprogramme für die ganze Familie, Erlebnispädagogik für Schulklassen, spannende Wanderwege.

Weitere Einrichtungen:

Bildungswerk Nettersheim (Seminare, Workshops, Projekttage, Weiterbildung für Jugendliche und Erwachsene), Archäologischer Landschaftspark, Literaturhaus mit Bücherei, Kulturbahnhof Nettersheim mit Galerie, Jugendgästehaus mit 200 Betten, Eifelhaus (Selbstversorgerhaus) mit 40 Betten, Jugendzeltplatz, Wohnmobilhafen (25 Stellplätze), Buurehüsje (Ferienhaus) bis 5 Personen, Gästezimmer in den historischen Werkhäusern bis 12 Personen.

